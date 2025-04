英文におけるエムダッシュ「-」と、エンダッシュ「-」と、ハイフン「-」の用法について、辞典の出版社であるMerriam-Websterがまとめました。How to Use Em Dashes (-), En Dashes (-) , and Hyphens (-) | Merriam-Websterhttps://www.merriam-webster.com/grammar/em-dash-en-dash-how-to-use◆エムダッシュエムダッシュはカンマやコロン、あるいは括弧のように機能し、例や説明、補足事項などの区切りに使われます。・文の構造