¥Ú¥¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¼ó¸µ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼(50)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÆÌ©¤ÊÁê¼ê¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝÅÄ·½(44)¡£¡ÖÉÑÈË¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤Î27Ç¯´Ö¤Î»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¤Çµ­Ç°ÍÑ¤ËÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ú¥¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¼ó¸µ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤Ë¤â