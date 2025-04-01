²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢45²óÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µ­Ç°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢´î¤Ó¤Î»×¤¤¤È¡¢45¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¿·¶Ê¤Ø¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£4·î1Æü¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼µ­Ç°Æü¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢4·î1Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£45¼þÇ¯µ­Ç°³Ú¶Ê¡Ö