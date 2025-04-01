Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ª²Û»Ò¤Ë°û¤ßÊªÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3·îÃæ½Ü¤ËÍèÆü¤·¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë2Ï¢¾¡¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¡£Ìó1½µ´Ö¤ÎÅìµþÂÚºß¤Ç¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ£¤â´®Ç½¡£¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Î2Åê¼ê¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¡È¥³¥ó¥Ó¥ËÊ¸²½¡É¤ò¼¡¡¹¤ËºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¯Æ°²è¤¬¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤È¥¹¥Í¥ë¤¬ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª²Û»Ò