芹沢まりなの「甘くて柔らかい」がV☆パラダイスにてTV初放送される。クールな眼差しの大きなヒップが魅力の芹沢まりな。クールな目つきと、かわいらしい笑顔のギャップが魅力的な彼女が大胆なポージングであなたを魅了。 芹沢まりな 甘くて柔らかい(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. 芹沢まりな 甘くて柔らかい(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. 芹沢まりな 甘くて柔らかい(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. 芹沢まりな 甘くて柔らかい(C)2024 T