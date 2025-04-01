¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆþ¼Ò¼°¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢35¿Í(ÃËÀ­16¿Í¡¦½÷À­19¿Í)¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¼­Âà¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸­¼£¼ÒÄ¹¡û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÃËÀ­1¿Í¡¢½÷À­3¿Í¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢Áí¹ç¿¦27¿Í(ÃËÀ­13¿Í¡¦½÷À­14¿Í)¡¢µ»½Ñ¿¦4¿Í(ÃËÀ­2¿Í¡¦½÷À­2¿Í)¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿¦4¿Í(ÃËÀ­1¿Í¡¦½÷À­3¿Í)¡£¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¡ÚÃËÀ­¡Û¡¦¼¼²¬ ÂçÀ²¡Ê¥à¥í¥ª¥«¡¦¥¿¥¤¥»¥¤¡Ë¶å½£Âç³Ø Âç³Ø±¡¹©³ØÉÜ 1