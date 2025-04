青木フルーツは、サンリオが開催する人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」とコラボし、対象商品の購入で「2025年サンリオキャラクター大賞」に投票できる企画を、「果汁工房果琳」ほかフルーツジュースバー全184店舗にて、4月10日から5月25日の期間限定で実施する。(c)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656539「2025年サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれた90キャラ