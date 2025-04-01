デルは、プレミアム・ゲーミングブランド「Alienware」から、「Alienware 18 Area-51 Gaming Notebook」など2モデルを2025年4月3日に発売する。18型＆16型ディスプレイの2モデルいずれもCPU（プロセッサー）はインテル「Core Ultra HX」、GPU（グラフィックス・プロセッサー）はNVIDIA「GeForce RTX 50」シリーズを搭載。パフォーマンス重視の排熱対策やエアフローの増加などを実現した。最大64GBメモリー、高速なGen 5 SSD（ソリ
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