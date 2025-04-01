京セラドームでの阪神ホーム開幕セレモニーで阪神レジェンド選手による「メモリアルファーストピッチセレモニー」が行われたが、参加予定だった前監督の岡田彰布オーナー付顧問は体調不良のため、欠席した。ファーストピッチセレモニーには掛布雅之OB会長、川藤幸三前OB会長、矢野燿大氏、能見篤史氏、下柳剛氏、桧山進次郎氏、今岡誠氏、井川慶氏の8人の阪神OBが参加。セレモニーは阪神ファンで知られる俳優・渡辺謙がスペシ