£±Æü¡¢¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¡ÖÄ¹À¬£²¹æ£Ä¡×¡£ ¡Ê¼òÀô¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿Ýê¹¾ÇÈ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¼òÀô4·î1Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ï1ÆüÀµ¸á¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±1»þ¡Ë¡¢±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥Èµ»½Ñ»î¸³±ÒÀ±¤òÅëºÜ¤·¤¿±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¡ÖÄ¹À¬2¹æD¡×¤ò¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£±ÒÀ±¤ÏÍ½Äê¤Îµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£±ÒÀ±¤Ï¼ç¤Ë·ÈÂÓ¤È±ÒÀ±¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥ÉÀÜÂ³¡¢ÃÏ¾å¡¦±§Ãè¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ»¹ç¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ»î¸³¤È¸¡¾Ú