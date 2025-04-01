´Å½Í¾ÊÍö½£»Ô¤Ë¤¢¤ëÍö½£ÃæÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎT3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÇÈô¹Ôµ¡¤¬Ï¢ÍíÍ¶Æ³Ï©¶¶¤òÄÌ²á¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢¿Íµ¤»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÏ¢ÍíÍ¶Æ³Ï©¶¶¤Ç¡¢¶¶¤Î²¼¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤­¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ÈÆ»Ï©¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Ê´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KW¡Ë