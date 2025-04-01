1Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ6.92±ß¡Ê0.02¡ó¡Ë¹â¤Î3Ëü5624.48±ß¤È4Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¤·¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï674¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï900¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï60¡£ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê ¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò30.34±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤ÇÂè°ì»°¶¦ ¤¬21.15±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ ¤¬13.97±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È ¤¬13.37±ß¡¢ÌîÂ¼Áí¸¦ ¤¬7.78±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï50.29±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢