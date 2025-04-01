º£Ç¯1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç4¶è¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¥¿¥¤¥à¤òµ­Ï¿¤·¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î2Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿ÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê22¡Ë¤¬1Æü¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿¦¶È¤È¤·¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­À®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÂÀÅÄ¡£¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤ÇÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´ÉÍý¤·¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö