·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ÏÆÃÄê¤ÎÁÈ¿¥¤ËÂ°¤µ¤º²á·ã²½¤¹¤ë¡Ö¥í¡¼¥ó¡¦¥ª¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÀìÌçÁÜººÉôÌç¤òÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯Â­¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ç÷ÅÄÍµ¼£·Ù»ëÁí´Æ¡§¥í¡¼¥ó¥ª¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¾ðÊó¼ý½¸Ê¬ÀÏ¡¦ÂÐºö¡¦ÁÜºº¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤­¤ëÂÎÀ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¿·¤¿¤ËÈ¯Â­¤·¤¿¡£¡Ö¥í¡¼¥ó¡¦¥ª¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤Ï°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤ä2024Ç¯¤Î¼óÁê´±Å¡½±·â»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ËÂ°¤µ¤º·×²è¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Ãû¸õ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô