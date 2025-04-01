Michael MartinaJessie Pang[¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¿¹á¹Á £³£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï£³£±Æü¡¢¡Ö¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤¿ÃÆ°µ¡×¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢¹á¹Á¤Î¼«¼£¸¢¤ò¿¯³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¡¦¹á¹Á¤Î¹â´±£¶¿Í¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¹á¹Á¤ÎÃÆ°µ¤ò½ä¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¤ò°è³°¤ËÅ¬ÍÑ¤·¡¢ÊÆ»ÔÌ±¤äÊÆºß½»¼Ô¤ò´Þ¤àÌ±¼ç³èÆ°²È£±£¹¿Í¤ò¶¼¤·¤¿¤ê¡¢·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºÛÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¹á¹Á½ÐÀèµ¡´Ø¤Ç¤¢