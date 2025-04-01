¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö±§Ãè¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Û¡¼¥ëSora¡½Miru¡Ê¥½¥é¥ß¥ë¡Ë¡×¡á1Æü¡¢ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¹ñÆâ½é¤ÎÌ±´Ö¥í¥±¥Ã¥ÈÈ¯¼Í¾ì¤¬¤¢¤ëÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¤Ç1Æü¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÌÏ·¿¤äÂÇ¤Á¾å¤²±ÇÁü¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¡Ö±§Ãè¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Û¡¼¥ëSora¡½Miru¡Ê¥½¥é¥ß¥ë¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÄ®¡×¤òPR¤·¤è¤¦¤ÈÄ®¤¬µìÄ£¼Ë¤ò²þ½¤¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î½àÈ÷¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¢È¯¼Í¤Þ¤Ç¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢ÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë¤È±§Ãè¤Ø±¿