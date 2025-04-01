ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄ¤ë¤«¤¬4·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°»ö¶È½ê¤ÎGrick¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅÄ¤ë¤«¤¬Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇGrick¤òÂà½ê¤òÈ¯É½¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤ÆÄº¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¹Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Grick³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¡¢3·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö²­Æì¤«¤é½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤ò