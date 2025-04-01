¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÇÐÍ¥¤ÎGACKT¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¿ä¤·³è¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚGACKT¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë´î¤Ö¤â¤Î¤ò¡¢ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤âÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¡Ø¿ä¤·³è¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤ÌÀ¤«¤¹GACKT¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿ä¤·³è¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿ä¤·³è¤¬¿´¤ËËþÂ­´¶¤äÀ¸¤­¤¬¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¾¯¤·ÏÃ¤¬°ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤