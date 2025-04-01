¼Ö¤¬Ë½Áö¤·Ê£¿ô¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É¤Î»ö¸Î¸½¾ì¡á1Æü¸á¸å1»þ58Ê¬1Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¿Í¤¬Â¿¿ôÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ½ð¤äÆ±»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¡¢ÃË½÷7¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£¤¦¤Á1¿Í¤ÏÆý»ù¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Á´°÷°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½ð¤Ï¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿