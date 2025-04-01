¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡£3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬3ËÜ½ªÎ»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÅìÌî¤¬ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó°úÂàÅö»þ¤Î¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ëÁêÃÌ½ê¡Ê¢¨µì¡§¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤â¡Ä¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÅçÅÄ¿Â½õ°úÂà¤ÎÎ¢¤Ç¡Ø¹ÔÎó¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ä¸½ºß¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬