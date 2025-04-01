µ¤³ØÉ÷¿å´ÕÄê²È¡¦À¸ÅÄÌÜ¹ÀÈþ.¤Î¡Ö¤â¤°¤â¤°³«±¿Àê¤¤¡×¡£2025Ç¯4·î¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤È¿©É÷¿å¤«¤éÀê¤¤¤Þ¤¹¡£À±¤ÎÆ³¤­¤òÃÎ¤ê¡¢º£·î¤Î¥é¥Ã¥­¡¼¥Õ¡¼¥É¤ò¤â¤°¤â¤°¿©¤Ù¤Æ¹¬±¿¤ò°ú¤­´ó¤»¤Æ¡£ ¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡ãÁ´ÂÎ±¿¡äµ¤¤¬½Å¤¤¡¢µ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¡¢¤À¤±¤É¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÅê¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤·¤«¤·¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¹â¤¯¸ü¤¤ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë