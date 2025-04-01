º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø·ë·î¤æ¤«¤ê¤¬°ì¤«·îËãÇÌÆ¦Éå¤òºî¤ë¤À¤±¡ÚVOICEROID¥­¥Ã¥Á¥ó¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥á¥Ê¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£ Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë°úÍÑ----¡ÊVOICEROID¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡Ë½éÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£----﻿﻿1¥«·î´Ö¤Û¤ÜËèÆüËãÇÌÆ¦Éå¤òºî¤ê¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤«¤ó¤¬¤¨¤¿¤µ¤¤¤­¤ç¤¦¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤òºî¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¥¿¥á¥Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ 10·î1Æü¤«¤é1¥«·î