¼¯»ùÅç»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¤Ç71ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ²á¼º±¿Å¾½ý³²¤È¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¶âÊöÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¦ÍÑ³§¼¡ÍºÍÆµ¿¼Ô¡Ê71¡Ë¤Ç¤¹¡£ ¼¯»ùÅçÆî·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍÑ³§ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î28Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»Ô¾®¾¾¸¶1ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»225¹æ¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÆ±¤¸¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ËÀÜ¿¨¡£¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À­¤¬Å¾ÅÝ¤·¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º