北京市海淀区のコンビニで年越し用品を受け取る配達員。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月1日】中国北京市統計局が3月31日に発表した一定規模（主要事業の年間売上高500万元、1元＝約21円）以上の3次産業法人の1〜2月の売上高は前年同期比2.8％増の2兆3千億元、うち企業は2.5％増の2兆2千億元だった。業種別の売上高は、情報伝送・ソフトウエア・情報技術サービス業が10.3％、交通運輸・倉庫・郵便業が9.8％、科学研究・技
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