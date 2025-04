ヤマハ発動機販売は5月10日、MTシリーズの世界観を体感できるイベント「The Dark side of Japan Night Meeting 2025」を、CITY CIRCUIT TOKYO BAY(東京・江東区)にて開催する。「The Dark side of Japan Night Meeting 2025」開催MTシリーズは、Master of Torqueの名の通り、軽量スリムでコンパクトな車体に力強いトルクを発揮するエンジンを搭載し、日常速度域で乗り手の意思とシンクロする「意のままに操れる悦び」を提唱する