·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ÏÆÃÄê¤ÎÁÈ¿¥¤ËÂ°¤µ¤º¥Æ¥í¤òµ¯¤³¤¹¡Ö¥í¡¼¥ó¡¦¥ª¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤Ë¤è¤ëÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç¤ÎÉô½ð¤ò1Æü¤Ë¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁÈ¿¥²þÊÔ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¼Ò²ñÉô¡¦»³ËÜ¸÷±Ùµ­¼ÔÊó¹ð¡Ë·Ù»ëÄ£¤¬¸ø°ÂÉô¤Î²þÊÔ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶áÇ¯¡¢¥í¡¼¥ó¡¦¥ª¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²á·ãÇÉ¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éô½ð¤ò1¤Ä¤Î²Ý¤ËÅý¹ç¤·¡¢¸ø°ÂÁíÌ³²Ý