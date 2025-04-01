B¡Çz¤¬¼çºÅ¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØB¡Çz presents UNITE #02¡Ù¤Î¡¢¶¦±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Yukihide ¡ÈYT¡É Takiyama¡¢B¡Çz¤äÉ¹¼¼µþ²ð¤Ë¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë²ÚÎï¤«¤Ä¹ë²÷¤Ê¥®¥¿ー¤ò´®Ç½°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¡Ë º£²ó¤Ï¡¢6·î21Æü¤ËTHE YELLOW MONKEY¡¢6·î22Æü¤Ë¥Þ¥­¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¢6·î28Æü¤ËMAN WITH A MISSION¡¢6·î29Æü¤ËONE OK ROCK¤Î4ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£B¡Çz¤È¥¹¥Æー¥¸¤Ç