¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¹âÌîËãÎ¤²Â¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¥Í¥¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤â¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹âÌîËãÎ¤²Â¤Îº§°ùÆÏX¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç²Ä°¦¤¤Êý¤È¤Îº§°ùÆÏ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¥ª¥­¥·¥È¥·¥ó¤òµÛ¤¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Æùµå¤À¤é¤±¤Îº§°ùÆÏ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¹âÌî¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼