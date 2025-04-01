4·î1Æü¤«¤é¿·Ç¯ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê¡²¬¸©Ä£¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¤ª¤è¤½300¿Í¤Ë¼­Îá¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¡²¬¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼­Îá¸òÉÕ¼°¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÆþÄ£¤·¤¿305¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Ç¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÂåÉ½¤Î¿¦°÷¤¬ÉþÉôÃÎ»ö¤«¤é¼­Îá¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉþÉôÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸©¿¦°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¸©Ì±¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¶ÈÌ³¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·±¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£´ë²è¡¦ÃÏ°è¿¶¶½Éô¤ËÇÛÂ°¡¦Æ£ÅÄ½ã°ìÏº