Ê¼¸Ë¸©¤Î¿·µ¬ºÎÍÑ¿¦°÷¤Î¼­Îá¸òÉÕ¼°¤¬1Æü¡¢¸©¸ø´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ï¿·¿¦°÷¤¿¤Á¤Ë¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸©Ä£¿¦°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¸©Ä£À¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºØÆ£ÃÎ»ö¤Î»Ù»ý¼Ô¤É¤¦»×¤¦Âè»°¼Ô°Ñ¤¬¹ðÈ¯¼ÔÂÐ±þ¤ò°ãË¡Ç§Äê¤·¤¿¤¤¤ÞºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¼°Åµ¤Î·±¼¨¤Ç¡Ö»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ØÌöÆ°¤¹¤ëÊ¼¸Ë¡Ù¤Î¼Â¸½¡£¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ÄÇ½À­¤ò¹­¤²¡¢Â¸Ê¬¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤Å