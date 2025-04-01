KDDI¤Ï¡¢au¡¢UQ mobile¡¢povo1.0¤ÎiPhone¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¡ÖRCS¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿iPhone¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£ RCS¤Ï¡¢SMS¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¡¢²»À¼¤Ê¤É¤âÁ÷¼õ¿®¤Ç¤­¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¡¢¥Çー¥¿Äê³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ iOS 18.4¤Ø¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿iPhone¤¬É¬Í×¡£¥¢¥×¥ê¾å¤ÇRCS¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖMy au¡×¤ÇRCS¥ª¥×¥·