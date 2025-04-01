¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã¡Ê53¡Ë¤¬¡¢1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¥Á¥é¥êÈþµÓ¡ª¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎË¾·îÍý·ÃË¾·î¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°áÁõ¼Ì¿¿¤âºÜ¤»¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡¢3·î28ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS10¡ØTHE»Å»ö¿Í¡Á¤ª¤È¤Ê¤Î¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¡Á¡Ù¤Ç¤Î°áÁõ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿