¿··¿¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¤3Àï3È¯¤Î¥ä·³¥Á¥¶¥à¡Ö½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¢Â¿Ê¬¡×¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Ï3·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë12-3¤ÇÂç¾¡¤·¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î3»î¹ç¤Ç36ÆÀÅÀ¡¢15ËÜÎÝÂÇ¤ÈÌÔÂÇ¤òßÚÎö¤µ¤»¤ëÃæ¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤È¤Ï·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¡ÊµûÍë¡Ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤À¡£¤³¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÁá¤¯¤â3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¶¥àÆâÌî¼êÁª¼ê¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó