¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê34¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î½Õ¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¡Ë¥¢¥Ë¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤¸¤ã¤â¤¸¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Î¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ø¥¢¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡ØHanako.tokyo¡Ù¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤¬6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»¨