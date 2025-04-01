¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ê¸½STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤ÎKAT¡¾TUN¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µµÍüÏÂÌé¤Ï¡¢¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØGoing¡ªSports¡õNews¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢2010Ç¯8·î¤«¤é¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ö¹ëÂ®µå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÈÌîµå¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï¡¢½ªÀï¸å¤Ë¿ÊÃó·³¤¬Âå¡¹ÌÚ¤Ë½É¼Ë¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ï¥¤¥Ä¤Ç¡¢Æü·Ï2À¤¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤¬