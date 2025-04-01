USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.789.9712.408.40 1MO10.688.1211.317.24 3MO10.327.6810.817.30 6MO10.177.5910.607.47 9MO10.037.5510.457.64 1YR9.887.5410.347.75 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.8310.788.16 1MO11.009.366.95 3MO10.819.296.95 6MO