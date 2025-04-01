◆米大リーグドジャース―ブレーブス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース佐々木朗希投手（２３）が、試合前練習で約４０メートルほどのキャッチボールや、フリー打撃時に守備につくなどして体を動かした。リラックスした表情を見せ、キャッチボールを実施した。その後は、フリー打撃が行われるグラウンドに姿を現し、Ｄ・メイ投手らと談笑しながら守備へ。ボールを捕球すると、「ロ