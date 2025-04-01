台湾周辺を航行する中国軍の空母「山東」＝3月31日（台湾国防部提供・共同）【北京共同】中国軍で台湾方面を管轄する東部戦区は1日、台湾周辺で軍事演習を同日始めたと発表した。東部戦区は、演習は「台湾独立」勢力に対する厳重な警告で「国家主権と国家統一のため正当で必要な行動だ」と主張。台湾独立派と敵視する民主進歩党（民進党）の頼清徳政権への軍事圧力を強めた。演習では艦艇や軍用機を多方向から台湾に接近させ、
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