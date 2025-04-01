James Mackenzie[¥¨¥ë¥µ¥ì¥à £³£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Î²òÊü¤È°ú¤­´¹¤¨¤Ë¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÎÄäÀï¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¼Ô¤¬£³£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤ÎÄó°Æ¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¤Î´°Á´¤Ê½ªÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°Õ°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë£²£´¿Í¤Î¿Í¼Á¤ÎÈ¾¿ô¡¢¤ª¤è¤Ó»àË´¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¼Á£³£µ¿Í¤ÎÌóÈ¾¿ô¤ò¡¢£´£°¨¡£µ£°Æü´Ö¤ÎÄä