¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ·³ÅìÉôÀï¶è¤Ï1Æü¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤Ï¡Ö¹ñ²È¼ç¸¢¤È¹ñ²ÈÅý°ì¤Î¤¿¤áÀµÅö¤ÇÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£