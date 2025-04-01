3·î25Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¡¢ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î80Âå¤Î½÷À­¤¬Í¹ÊØ¶É°÷¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É3Ëç¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤¹¤ëÀÅ²¬¸©·ÙÆ£»Þ·Ù»¡½ð Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ£»Þ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î80Âå¤Î½÷À­¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î25Æü¡¢½÷À­¤Î¼«Âð¤ËÍ¹ÊØ¶É°÷¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¡ÖºÇ¶á¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¥«ー¥É¤Ë¼è¤ê´¹¤¨