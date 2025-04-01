「AH-C840NCW」ホワイト デノンは、スティックタイプのノイズキャンセリング機能搭載完全ワイヤレスイヤフォン「AH-C840NCW」を4月2日に発売する。有線ヘッドフォン最上位モデル「AH-D9200」の技術を投入した12mmのバイオセルロース・ドライバーを搭載しているのが特徴。価格はオープンプライスで、市場予想価格は19,000円前後。カラーはブラックとホワイトを用意する。 「AH-C840NCW」ブラック