1Æü8»þ45Ê¬¡¢TOPIXÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ26¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2687¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤ÎTOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍ2658.73¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï28.27¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹