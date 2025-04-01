1Æü8»þ45Ê¬¡¢Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ10¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î1683.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤ÎÅì¾ÚREIT»Ø¿ô¤Î¸½Êª½ªÃÍ1691.63¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï8.13¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹