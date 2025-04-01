Kentaro Sugiyama¡ÎÅìµþ£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÁíÌ³¾Ê¤¬£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²·î¤Î´°Á´¼º¶ÈÎ¨¡Êµ¨ÀáÄ´À°ÃÍ¡Ë¤Ï£²¡¥£´¡ó¤Ç¡¢Á°·î¡Ê£²¡¥£µ¡ó¡Ë¤«¤é£°¡¥£±¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿£²·î¤ÎÍ­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¡Êµ¨ÀáÄ´À°ÃÍ¡Ë¤ÏÍ­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï£±¡¥£²£´ÇÜ¤Ç¡¢Á°·î¤«¤é£°¡¥£°£²¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿¡£´°Á´¼º¶ÈÎ¨¤Ï¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤Î»öÁ°Í½Â¬Ä´ºº¤Ç£²¡¥£µ¡ó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï¡¢»öÁ°Í½Â¬¤Ç£±¡¥£²£¶ÇÜ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ö¤³¤Îµ­»ö