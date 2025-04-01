ÄÌ²ßÊÌÃ»´ü¥È¥ì¥ó¥É°ìÍ÷ 1.¥æー¥í¡ã¢¬¡ä 2.¥É¥ë¡ã¢¬¡ä 3.±ß¡ã¢­¡ä 4.¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡ã¢­¡ä 5.¥Ý¥ó¥É¡ã¢­¡ä 6.¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ã¢­¡ä 7.NZ¥É¥ë¡ã¢­¡ä 8.¹ë¥É¥ë¡ã¢­¡ä 4·î1Æü8»þ15Ê¬»þÅÀ