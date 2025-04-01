¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯3·î27Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«ÁÈÊ¬¤±Ë¹»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«ÁÈÊ¬¤±Ë¹»Ò   ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯3·î27Æü¤è¤ê½ç¼¡¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó36¡ß37¡ß3cm¼ïÎà¡§Á´1¼ï¡ÊÁÈÊ¬¤±Ë¹»Ò¡ËÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»