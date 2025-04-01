三菱商事都市開発と、香港を拠点とする投資グループPhoenix Property Investors Japan Limitedは、大阪府大阪市平野区加美南にて開発計画を進めておりました物流施設「MCUD・ZIP大阪平野」について、2025年3月31日に竣工したことを発表しました。 三菱商事都市開発／Phoenix Property Investors「MCUD・ZIP大阪平野」 三菱商事都市開発と、香港を拠点とする投資グループPhoenix Property Investors Japan Limitedは、大