¼«Âð¤Î¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î21ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤«¤é°äÂÎ¡ÄÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê21¡Ë¤ò¶ÛµÞÂáÊá°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î31Æü¸á¸å11»þÁ°¡¢·Ù»¡¤¬°ìµÜ»ÔÌÚÁ¾ÀîÄ®¤Î½»Âð¤Î¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤«¤éÀ­ÊÌ¤äÇ¯Îð¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤°ì¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à21ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË