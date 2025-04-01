2004年の年金改正を担当した坂口力・厚労相（当時）（写真：時事）税金や社会保険料の負担が年々大きくなり、その分、私たちの手取りは減っている。税や社会保険の仕組みを理解して対策を講じよう。『週刊東洋経済』4月5日号の第1特集は「手取りを増やす」だ。年金法改正案の国会への提出が大幅に遅れ、今国会での成立が危ぶまれている。政治家が7月の参議院選挙を前に国民の支持を得ておきたいためだが、年金には「政争の具」に使